

آلاء خليفة

أكد رئيس كلية القانون العالمية الكويتية أ.د.محمد المقاطع أن الكلية دأبت عبر مسيرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، وإبراز دور الكويت الحضاري، وما توليه من اهتمام لمجال القانون والحقوق، انطلاقا من أنها دولة قانون ومؤسسات، وأنها نصيرة للحق على مختلف الصعد وفي شتى المحافل الإقليمية والدولية.



وقال المقاطع إن هذه المسؤولية تأتي فضلا عن حرص الكلية على تعزيز مكانتها العلمية على المستوى الدولي، وتوثيق صلاتها بالمؤسسات الأكاديمية العريقة في مجال الدراسات القانونية والحقوقية وتبادل المعلومات معها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة، واستضافة أصحاب الكفاءات والخبرات، للارتقاء بالمستويات العلمية لدى أبنائنا وخريجينا.



وأشار إلى أنه انطلاقا من هذا الدور الذي تنهض به كلية القانون الكويتية العالمية، فقد نظمت «مؤتمر الكويت الدولي للقانون والأعمال»، يوم الخميس 31 أغسطس ولتتوافر للمؤتمر عالميته اختارت «المعهد الدولي للدراسات القانونية المتقدمة» بالعاصمة البريطانية لندن مكانا لعقده، وشارك فيه نخبة من أساتذة القانون على المستوى الدولي.



وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني للكويت، أعقبته كلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة، أشار فيها إلى مدلول اسم الكلية موضحا أنها كويتية في هويتها ونظامها، عالمية في مناهجها وأبعادها، وأضاف أن هذا المؤتمر لعله يعد بعدا حقيقيا للجانب العالمي الذي تقدمه الكلية.



عقب ذلك ألقى سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية د.بدر العوضي، كلمة موجزة رحب فيها بالضيوف، وأعرب عن سعادته بوجود كلية القانون الكويتية العالمية في لندن، وفي مؤتمرها العالمي الذي تنظمه، مشيرا إلى أهمية القانون في حياتنا، مشيدا بحرص الكويت على ترسيخ الأسس القانونية على المستوى المحلي، واحترامها لقواعد القانون الدولي.



بدوره، ألقى رئيس كلية القانون الكويتية العالمية أ.د. محمد المقاطع كلمة رحب فيها بسفيرنا في لندن، والضيوف من الجامعات الزميلة، جامعة مانشيستر، ووريك، وسان دييجو، وكوين في بلفاست، وأسيكس، مبينا أن المؤتمر يبحث قانون الأعمال والشركات عامة، والقانون والدستور في الكويت خاصة، مقارنة بالقوانين والدساتير في الدول الأخرى.