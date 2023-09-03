أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم رعايته الماسية للمؤتمر المصرفي العربي للعام 2023، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، وتستضيفه العاصمة السعودية (الرياض) في فندق هيلتون خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، وذلك تحت شعار «الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية»، بمشاركة نخبة من القياديين والمتخصصين في القطاع المصرفي.



وبهذه المناسبة المميزة، قال مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي: «يعد هذا المؤتمر فرصة ذهبية للبنوك والجهات المشاركة لتبادل الأفكار والمعلومات حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي العربي في ظل التطورات الاقتصادية الدولية المتغيرة بشكل مستمر».



وأضاف أن الرعاية الماسية لهذا الحدث تعكس التزام KIB بدعم الفعاليات والمبادرات التي تعزز النمو المستدام للقطاع المصرفي العربي، وتسهم في توطيد علاقات التعاون المشترك بين الجهات المالية والمصرفية في كافة الدول العربية المشاركة، مؤكدا ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون جزءا أساسيا من الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق تطلعات القطاع ودعم استقرار الاقتصاد العربي.



ولفت توفيقي إلى أن شعار المؤتمر هذه العام يكتسب أهميته من التسارع غير المسبوق في مسيرة التحول الرقمي في عالم المال والأعمال بمختلف قطاعاته، والتغيرات اللافتة في التشريعات المالية الدولية، ما يمهد لخلق فرص غير مسبوقة للتنوع والمرونة، وصولا إلى اقتصاد عربي رقمي متكامل وصحي يؤدي دورا فعالا في تعزيز رفاهية المواطن العربي.



ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي يعقد برعاية ومشاركة محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن بن محمد السياري، العديد من المواضيع المهمة وفي مقدمها التحولات الاقتصادية العربية والسياسات المعتمدة للتنوع الاقتصادي، مخاطر تباطؤ النمو العالمي وارتفاع المخاطر المالية، رؤية السعودية 2030 وتجربة المملكة في التطوير والتحول الاقتصادي.



تجدر الإشارة إلى أن KIB يحافظ على مكانته الرائدة بين المؤسسات المصرفية وتأسيس علاقات مستدامة، من خلال المشاركة في المحافل الاقتصادية التي تشكل قيمة مضافة، على غرار المؤتمر المصرفي العربي الذي يقام سنويا، ويجمع كوكبة من قادة القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية، لمناقشة القضايا التي من شأنها الارتقاء بالأداء المالي والاقتصادي بشكل عام.