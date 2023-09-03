أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أول رابح لحساب الفوز في السحب الشهري الجديد لشهر أغسطس، وهو حسن أحمد عبدالله بوصلحة الذي فاز بمبلغ وقدره 20 ألف دينار، وذلك بإشراف وحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وعزز البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عدد سحوبات وجوائز الحساب، لجعله أكثر جاذبية للعملاء من أجل الانضمام إليه، تقديرا منه لولائهم، حيث قام بإضافة سحب شهري جديد بقيمة 20 ألف دينار، وسحب ربع سنوي بقيمة 100 ألف دينار، مما يجعل الانضمام إلى عائلة حساب الفوز مغريا بشكل أكبر للعملاء.



وسهل البنك الأهلي الكويتي على العملاء الدخول في السحوبات، ورفع فرصهم في الفوز مقابل كل 10 دنانير تتوفر في الحساب بدلا من 100 دينار في السابق، أي انه كلما ادخر العملاء أكثر زادت حظوظهم بالفوز بإحدى الجوائز الرائعة.



وشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز وزيادة ودائعهم لتعزيز فرصهم للمشاركة في السحوبات المقبلة وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.