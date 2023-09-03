أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان عن إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر، وذلك تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية بالكويت»، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل بقاعة البركة في فندق كراون بلازا.



ويقام المنتدى، الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وقال السلمان في هذه المناسبة: «نتوجه بالشكر إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات لرعايته ودعمه المنتدى، ونشكر أيضا د.عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف لجهوده وفريق عمله في الجهاز طوال فترة التحضير لإقامة المنتدى، وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات نابعة من دوره الريادي في مسيرة التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية في الكويت بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى».



وحول الحوسبة السحابية، أوضح السلمان أنها لا تمثل فقط جيلا جديدا من أجهزة الحاسوب، ولكنها تمثل ظاهرة لمستقبل الحوسبة التي بدأت في تغيير شكل وأساليب وقدرات الحوسبة، ولن تكون مراكز المعلومات سواء كانت حكومية أو غيرها على مثال ما لدينا اليوم، بل إن الحوسبة السحابية تعطي تلك المراكز القدرة لتتحول إلى معامل إنتاج للبرمجيات الحديثة والخدمات الإلكترونية المتطورة، ولقد قطعت العديد من المؤسسات حول العالم شوطا كبيرا باتجاه التحول نحو الحوسبة السحابية للاستفادة منها كأحد أكبر ظواهر تقنية المعلومات حاليا، وحان الوقت المناسب لاعتماد الحوسبة السحابية بالكويت ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وطموحنا بتحول رقمي فعال.



بدورها، علقت شركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات على المنتدى أن المنتدى يوفر صيغة جديدة لبرنامج المنتدى لإعطاء مساحة حرة لشركات الحوسبة السحابية لشرح استراتيجيتها تجاه السوق الكويتية الواعدة خاصة مع إعلان برنامج الحكومة الكويتية الجديدة للأعوام 2023-2027 والتي تضمنت فقرة خاصة واستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالحوسبة السحابية يمكن لها أن تشكل عاملا مساعدا لخطط الدولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية على نحو شامل ومتكامل.