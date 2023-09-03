بالتزامن مع موسم العودة الى المدارس واقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تسر Ooredoo الكويت الإعلان عن أحدث عروض «العودة إلى المدارس»، الذي تم تصميمه خصيصا لتلبية احتياجات عملائها من شريحة الطلاب وأولياء الأمور.



هذا، وقد أعدت Ooredoo بعناية مجموعة من العروض التي تنفع الطلاب ليستفيدوا من خدمات اتصال عالية الجودة، وغير منقطعة طوال العام الدراسي، بحيث تزيد من إنتاجية الطلبة وبما يتماشى مع توفير تجربة تعليمية محسنة لهم. لقد خصصت Ooredoo هذه الباقات لتتناسب مع أنماط حياة الطلاب والمتعلمين ومنحهم المزيد من الثقة لبدء رحلة التحصيل العلمي.



وتوفر عروض Ooredoo الكويت بمناسبة موسم العودة إلى المدرسة راوترات 5G عالية السرعة، لضمان جودة اتصال مستمر يتوافق مع سرعة التعلم الحديث، لذا سواء كان الأمر يتعلق بالبحوث العلمية، أو الجلسات التعليمية، أو التصفح، فإن أجهزة الراوتر الخاصة بالشركة ستدعم جميع احتياجاتك على اختلافها. بالإضافة إلى ذلك، هذا العرض يضاعف البيانات خمسة أضعاف، مما يوفر للعملاء التغطية التي يحتاجونها للوصول إلى المواقع والتطبيقات والتواصل بكل سهولة. وتمنح عروض Ooredoo للعودة إلى المدرسة الطلاب الفرصة لفتح أبواب التعلم التفاعلي مع مجموعة واسعة من الأجهزة اللوحية لتعزيز مساعيهم الأكاديمية وأجهزة Macbooks وHP لتلبية الاحتياجات والميزانيات المتنوعة. يمثل هذا العام الدراسي الجديد رحلة نمو وإنجاز، وستتواجد Ooredoo لدعم الطلاب من خلال عروضها المتنوعة للعودة إلى المدارس.



وفي هذا السياق قالت مدير أول العلامة التجارية زينب الشمري: «في Ooredoo مهمتنا هي التأكد من أن الطلاب بجميع المراحل التعليمية مجهزون بأفضل الأدوات للنجاح برحلتهم الأكاديمية المقبلة، حيث إن عروضنا لموسم العودة إلى المدارس تم اختيارها بعناية، ولا تقتصر فقط على تلبية متطلبات عملائنا، لكن أيضا لضمان حصولهم على عام دراسي سلس ومثمر».