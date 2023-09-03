ضمن جهوده لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، حرص بنك الخليج على توعية العملاء من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية، والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج الكويت، وبشكل خاص العملات المشفـرة، وذلك لكونها لا تحمل صفــة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار.



يأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة، للعام الثالث على التوالي، ضمن حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.



وفي هذا الإطار، أوضح مســؤول الاتصــــالات المؤسسية في بنك الخليج عبدالمحسن النصار أن أسعار هذه الأصول دائما ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد، مبينا أن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها، كما أنها لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، أو أي مؤسسة رقابية أخرى في الكويت، وتتسم باللامركزية وبصعوبة التحكم بعملياتها، ولا يمكن مراقبة ومتابعة العمليات التي تتم من خلالها.



وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي يحظر حظرا مطلقا استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها وغيرها من كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.



كما يحظر «المركزي» كافة أنشطة تعدين الأصول/ العملات الافتراضيـــة وكذلك التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلـــة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، مؤكدا أنه لن يتم إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).



وتتمثل رؤية «الخليج» أن يكون بنكا رائدا بالكويت، عبر مشاركة موظفيه بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.