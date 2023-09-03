أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة لعام 2022، حيث يسلط التقرير الضوء على التزام الشركة بمبدأ الاستدامة والشفافية ومسؤوليتها أمام المجتمع في الحفاظ على البيئة ومشاركتهم أنشطتهم وفعالياتهم علاوة على التحول الإلكتروني ومواكبة أفضل آليات العمل الخاصة بقطاع النقل الجوي.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: «لقد نجحت الخطوط الجوية الكويتية من خلال المتابعة النشطة لها في المنظومة التشغيلية بالكامل والمبادرات التي قامت بها عبر استخدام إمكانياتها المختلفة سواء المادية أو البشرية أو التقنية، في خفض انبعاثات الكربون لكل راكب على أساس سنوي بأكثر من 30%».



وأضاف رزوقي قائلا: «بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نظل ملتزميـــن باستراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع إعطاء الأولوية لهم فمن خلال الحفاظ على هذه الركائز ستحقق الشركة أهدافها دائما في الوصول إلى آفاق رحبة من التميز وتستمر النجاحات والإنجـــازات المتتالية التي تسهم بشكل كبير في وضع الطائر الأزرق في مصاف شركات الطيران في المنطقة، ونحن نقدر بشدة دعم عملائنا ومواهبنا وشركائنا لتحقيق النتائج المتوقعة وبناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية».



من جانبه، قال رئيس قسم التحول المؤسسي م.ناصر التويجري: «يسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية في تحقيق مستقبل صديق للبيئة مع الحفاظ على السلامة التشغيلية، مثل تقليل انبعاثات الكربون من خلال أسطول حديث وخيارات المحركات ومبادرات إدارة النفايات».