في إطار جهوده لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات، أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق خدمة نقاط البيع الرقمية الجديدة لعملائه من التجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة SoftPOS، من خلال التطبيق الذي طورته شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) الرائدة في خدمات الدفع الرقمي.



وفي تعليقها على هذه الخدمة، قالت مي الشريدة، رئيس وحدة علاقات وعمليات التجار بالبنك الأهلي المتحد، «نواصل استحداث حلول الدفع المتطورة، لتعزيز الابتكارات والتقنيات الحديثة في خدماتنا المصرفية، بما يلبي احتياجات عملائنا من أصحاب الأعمال، ويساعدهم على إدارة وتنمية أعمالهم بمزيد من السهولة».



وأوضحت الشريدة أن تطبيق SoftPOS يعد بمنزلة جهاز نقطة بيع من خلال تحويل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android عبر تقنية التواصل قريب المدى (NFC) مما يعد وسيلة مبتكرة يستطيع من خلالها أصحاب الأعمال ممن لا يملكون أجهزة نقاط بيع تحصيل مستحقاتهم، وأن يقوموا بتحصيل قيمة مبيعاتهم عبر تطبيق آمن باستخدام هواتفهم الذكية بسهولة وسرعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



وأضافت أنه من مميزات هذه الخدمة الجديدة أنها تساعد على التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، ويواكب استخدام خدمات الدفع الرقمية والتي تتمتع بأعلى المواصفات والمعايير الأمنية.



وأكدت الشريدة على أن إطلاق خدمة نقاط البيع الرقمية الجديدة لعملائه من التجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة SoftPOS تعكس نجاح جهود البنك الأهلي المتحد في التطور الرقمي وتوظيف التقنيات المبتكرة لاستحداث حلول دفع جديدة بما يتلاءم أيضا مع رؤية بنك الكويت المركزي الهادفة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في الكويت.