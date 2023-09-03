أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة تمويلية جديدة بمناسبة العودة الى المدارس تحت عنوان «تمويلك بكل أنواعه تلقاه عندنا» تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في جميع معارض «بيتك».



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة تمويل وتأجير السيارات في «بيتك» وائل الخراز، إن الحملة تتيح الفرصة للحصول على عدة خدمات ومزايا مقدمة لعملاء «بيتك» بمناسبة بداية السنة الدراسية الجديدة، وهي حملة تغطي منتجات وبرامج تمويلية متنوعة. وأوضح أن الحملة تشمل العملاء الراغبين في شراء أو تأجير السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة أو تمويل السيارة في الخارج وتشمل الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية، مصر، الأردن، تركيا وتشمل الحملة أيضا العملاء الراغبين في التمويل التعليمي وتمويل السيارات مقابل ضمان مالي. وذكر الخراز أن «بيتك» يقدم من خلال هذه الحملة العديد من المزايا من بينها عروض مشتركة على مجموعة مختارة من السيارات الجديدة والتي تلبي حاجة شرائح العملاء من السيارات الفارهة والسيارات الاقتصادية، بالتعاون مع مختلف وكالات السيارات، بالإضافة لأسعار تنافسية على مجموعة متنوعة من السيارات ضمن منتج التأجير مع الصيانة، وكذلك على السيارات المستعملة.



وأضاف أنه يمكن لعملاء التمويل مقابل ضمان مالي للسيارات الاستفادة من فترة السداد المرنة التي تمتد الى 10 سنوات وبأرباح تنافسية وبرامج سداد متنوعة، مشيرا إلى انه تمويل للأفراد يمنح مقابل ضمان مالي كامل على المديونية الإجمالية، ويكون الحجز على ودائع ثابتة أو حجز من حساب التوفير الشخصي للعميل.



وأشار إلى أن هذا المنتج يوفر تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد من سيارات وقوارب ودراجات، إذ إن سقف التمويل مفتوح ويحدد بقيمة الوديعة أو مبلغ الحجز من حساب التوفير، مع توافر مجموعة من الامتيازات الاخرى للمنتج منها سريان أرباح الوديعة للعميل طوال فترة الائتمان، وسرعة الانجاز وأرباح تنافسية.



ولفت الخراز الى أن الحملة تسهم في دعم السوق المحلي وتنشيط أعمال الوكلاء والموردين، فيما تمنح العملاء مميزات تحقق طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم، في إطار مساعي «بيتك» في تقديم افضل الخدمات للعميل بما يسهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، وكذلك استقطاب عملاء جدد، وزيادة حصة «بيتك» السوقية وإبراز دوره كمساهم في دفع عجلة الاقتصاد.