أطفال يجب أن يناموا في النهار



يحب بعض الأطفال النوم نهارا، خاصة الذين تعودوا على النوم في رياض الأطفال، لكن في المدرسة عليهم التعود على نظام يومي جديد خال من القيلولة. يقول د.ألكسندر مياسنيكوف موضحا لماذا يجب أن ينام بعض الأطفال أثناء النهار: «بعض الناس لديهم «بطارية» غير مخصصة للعمل 16 ساعة بل لثماني ساعات فقط».



ووفقا له، لذلك فإن الأطفال الذين تعودوا على النوم أثناء النهار سيلاقون صعوبة في المدرسة بسبب حرمانهم من النوم نهارا. ويشير مياسنيكوف إلى أن بعض الأشخاص ينامون على مرحلتين في اليوم، لذلك يجب إيجاد فترة في النهار مدتها 20 دقيقة لكي ينام خلالها الطفل، لأنه إذا حرم منه بصورة فجائية سيكون الأمر صعبا عليه.



وتابع: هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة للراحة أثناء النهار، لأنه من دون ذلك ينخفض نشاطهم الفكري والجسدي بصورة ملحوظة بحلول المساء، لأن لديهم حالة فسيولوجية خاصة، يمكن التخلص منها تدريجيا مع مرور الوقت وليس بصورة فورية.



المصدر: «فيستي. رو»