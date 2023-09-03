مفرح الشمري



أعلنت جمعية الخريجين عن عودة برنامجها الحواري «قضايا وردود» بحلة جديدة تواكب مستجدات الساحة الإعلامية، وهو من إخراج سلمان معيوف. وكشفت «الخريجين» على لسان رئيسها إبراهيم المليفي أن الحلقة الأولى من الموسم الأول ستبث على «يوتيوب» بداية أكتوبر المقبل، وهي بالإضافة إلى الحلقة الثانية ستكونان بمنزلة حلقة الوصل بين آخر حلقة بثت عام 1996 وحلقات البرنامج بحلته الجديدة.



ولخص المليفي أهم ملامح الموسم الأول من البرنامج، قائلا: حرصنا على ألا تزيد مدة الحلقة على نصف ساعة لضمان تركز الحوار في نقاط محددة، كما حرصنا على التنوع في المواضيع، ففي الحلقة الأولى تمت استضافة رئيس جمعية الخريجين الأسبق عبدالله الطويل للحديث عن أسباب توقف البرنامج في أيامه، ودور جمعية الخريجين أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، وفي الحلقة الثانية كان اللقاء مع الإعلامي يوسف عبدالحميد الجاسم الذي تولى مهمة تقديم البرنامج على مدى عشرين عاما.



وأضاف: في الحلقة الثالثة تم التركيز على الشأن الاقتصادي وكان الحوار مع وزير المالية الأسبق والمستشار السابق في الديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم، أما الحلقة الرابعة فدار فيها الحوار عن الشأن الثقافي المحلي مع أستاذ الفلسفة د.عبدالله الجسمي، وفي الحلقة الخامسة والأخيرة دار حوار فني مع الباحث في التراث الموسيقي فيصل خاجة.



في الختام، أكد المليفي أن الموسم الأول لبرنامج «قضايا وردود» خطوة أولى لتفعيل الدور الإعلامي والتنويري لجمعية الخريجين وستتبعها خطوات طموحة لأن يكون البرنامج مساهما في تقديم أفضل الحلول للقضايا التي تشغل بال كل من يعيش على أرض الكويت.



يذكر أن برنامج «قضايا وردود» الذي تعده وتقدمه جمعية الخريجين، انطلق منذ بداية سبعينيات القرن الماضي بالتعاون مع وزارة الإعلام وكان من أهم البرامج الحوارية التي عكست الصورة الحية للقضايا المتنوعة التي تشغل الرأي العام في الشارع الكويتي.