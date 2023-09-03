القاهرة - مفرح الشمري

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بحضور فناني المسرح في الوطن العربي وأوروبا وفي مقدمتهم «سيدة المسرح العربي» الفنانة القديرة سميحة أيوب، وباستخدام تقنية «الهولوغرام»، افتتحت وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثلاثين، برئاسة د.سامح مهران، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتبعه عرض مبهر عبارة عن تشكيلات ضوئية بأشكال تجسد شعار المهرجان، ليظهر مقدم الحفل د.مدحت العدل، الذي رحب بالحضور الكبير، وقال: «التجريب هو سر تطور الإنسانية، التجريب هو اللي خلى نيوتن يكتشف قانون الجاذبية، ومندل قانون الوراثة، التجريب وصل الإنسان للقمر، والفن يعني المغامرة والجرأة، الفن هو القدرة على اثارة الدهشة، فما بالنا بالفن التجريبي، حيث الخيال الجامح وصولا للأجمل والأحلى والأكمل».



ثم ألقى رئيس المهرجان د.سامح مهران كلمة، قال فيها: «المسرح هو التعبير الأوضح عن الخروج من تنظيم اجتماعي إلى تنظيم اجتماعي آخر، ومن اتجاه معرفي إلى اتجاه معرفي مغاير، وبالتالي في المسرح المنحاز إلى الماضي، إنما هو مسرح يتبدى لنا كما يتكلم، فمن لم يغادر ماضيه لا ماض له».



وتابع: «لا تغيير في المجتمعات من دون التجريب، فمن لا يجرب، يغلق الدائرة من حوله، ليظل يدور ويلهث داخلها مقطوع الأنفاس، ويموت مختنقا بالعزلة والصمت»، وأوضح: «صحيح أن كل فعل تجريبي سواء في الفن أو العلم، إنما يتم بالرجوع التمهيدي إلى الوراء، لا بقصد تقمصه أو استنساخه، لكن بهدف القفز إلى الأمام بشكل أفضل وأكثر قوة وثقة».



وبعدها صعدت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، لإعلان انطلاق الدورة الثلاثين من «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي»، وألقت كلمة ارتجالية، حيث قالت: «السادة ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، سعدنا بحضوركم، وأهلا ومرحبا بجميع الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان».



وبعد كلمة الوزيرة، أعلن د.سامح مهران، أعضاء لجنة التحكيم، وهم: المخرج المسرحي عصام السيد (رئيسا)، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سورية)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، رالوكا رادوليسكو (رومانيا).



ومن ثم كرمت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، 8 من صناع المسرح في مصر والعالم، وهم: المخرج خالد جلال والمخرج ناصر عبدالمنعم وم.حازم شبل والناقد جلال حافظ (مصر)، وسلطان البازعي (السعودية)، والمخرج محمد العامري (الامارات)، والكاتب عواد علي (العراق)، والفنان جايلز فورمان (بريطانيا)، والفنانة اسيموي ديبواره (اوغندا)، وذلك تقديرا لبصماتهم في عالم المسرح.



وبعد استراحة قصيرة، تم عرض مسرحية «تشارلي» والتي تناولت حياة الممثل البريطاني تشارلي شابلن برؤية إخراجية غنائية استعراضية من تأليف د.مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي وبمشاركة اكثر من 50 فنانا قدموا للحضور فرجة مسرحية إنسانية لخصوا فيها حياة تشارلي شابلن وكيف تحقق حلمه ليصبح أيقونة الفن السينمائي الصامت رغم المعاناة التي عاشها.