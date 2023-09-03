أحمد خميس



حتى هذا الوقت مازال مسلسل سرقة الحسابات البنكية مستمرا.



وآخر هذه السرقات ـ حسبما أفاد مصدر أمني ـ طالت وافدا مصريا تقدم لمخفر الفروانية وأبلغ عن مجهول سرق من حسابه البنكي 5085 دينارا بعد اتصال هاتفي من قبل مجهول انتحل خلال اتصاله صفة موظف بوزارة الداخلية، وأعطى المتصل الأمان للمصري الذي وثق به واعطاه الرقم السري الخاص بحسابه، بعدها فوجئ الأخير بخصم المبلغ المذكور من حسابه، وعليه تم تسجيل قضية بالواقعة بانتظار القبض عليه.



من جهة اخرى، تقدم عامل للمخفر وسجل قضية سرقة حسابه البنكي، حيث اتصل عليه مجهول واستخدم الحيلة السابقة نفسها، واكتشف العامل ان الهاكرز لم يرحمه وسرق منه 75 دينارا المتبقية من راتبه.