أحمد خميس



وقع حارس عمارة في منطقة الفروانية في شر أعماله وسجلت بحقه قضية سرقة ولكن من نوع آخر.



وأفاد مصدر أمني بأن حارس عمارة في الفروانية اتصل على المخفر ليبلغ عن سرقة شقة في البناية نفسها التي يعمل حارسا لها، فتوجه رجال الأمن إلى الموقع وبسرعة تمكنوا من معرفة اللصوص وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة.



واضاف المصدر أن الحارس عندما رأى ذلك وفهم من أين تؤكل الكتف تحول إلى لص وشرع في سرقة شقق العمارة والتي يكون أصحابها مسافرين في الغالب ولم يتم كشفه أو يلمحه أحد حتى لمحه أحد السكان وهو يخرج من إحدى الشقق فسأله: ماذا تفعل في هذه الشقة وأصحابها مسافرون؟ فقال: كنت أنظفها وصاحبها من أعطاني المفتاح، ولم يعلم الحارس ان الساكن الذي كشفه كان صديقا لصاحب الشقة المسافر والذي اتصل هاتفيا به وأخبره بما حدث والذي أكد له بأنه لم يعط مفتاحه لأحد.



وعلى الفور تم إبلاغ المخفر والذي سجل بحقه قضية واحدة وتمت إحالته للمباحث للتحقيق معه حول إن كانت له علاقة بسرقات أخرى.