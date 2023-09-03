منصور السلطان



استطاع رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ضبط وافد آسيوي مخالف لقانون الإقامة في منطقة ابوحليفة يروج الخمور المحلية وبجوزته 70 زجاجة خمر محلية الصنع جاهزة للبيع. ووفق مصدر فإن معلومات سرية وردت لرجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بأن وافدا آسيويا مخالفا لقانون الإقامة يروّج للخمور المحلية في منطقة أبو حليفة، وعليه تم عمل كمين له وضبطه خلال قيامة ببيع الخمور في منطقة أبو حليفة وبحوزته 70 قنينة خمر محلية. وعليه تمت إحالته والخمور المضبوطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.