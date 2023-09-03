‏في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود واستمرار الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية المخالفة بمختلف مناطق البلاد، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري ومن خلال الحملات التفتيشية المفاجئة في المحافظات الثلاث (العاصمة الفروانية والأحمدي)، من ضبط 106 وافدين من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية مخالفين لقانون الإقامة والعمل في البلاد.



‏هذا، وجاء ذلك من خلال إقامة النقاط التفتيشية الموزعة على المحافظات الثلاث من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.