توفيت مغنية السوبرانو الصربية ميلكا ستويانوفيتش في بلغراد عن عمر 86 عاما، بحسب تقارير محلية نقلا عن المسرح الوطني في بلغراد.



وحظيت مغنية الأوبرا الشهيرة عالميا بمسيرة طويلة بدأت من 1960 إلى 1993، حيث ظهرت على الكثير من المسارح الكبرى عالميا، بما في ذلك أوبرا متروبوليتان في نيويورك ومسرح البولشوي في موسكو ودار أوبرا فيينا.



وكانت معروفة على الأخص بتفسيراتها للأدوار الرئيسية في الأعمال الأوبرالية التي ألفها جوزيبي فيردي (1813 - 1901). وأدرج متحف «فيلا فيردي»، الواقع في فيلانوفا سول اردا بإيطاليا، ويديره ورثة المؤلف الموسيقى، اسم ستويانوفيتش على قائمته الخاصة بأهم المفسرين لأعمال فيردي.



وفي ستينيات القرن الماضي اختار جمهور ومنتقدون مجلة «أوبرا نيوز» التي تصدر في نيويورك، ستويانوفيتش «الصوت الذهبي» في القرن العشرين.