مبارك الخالدي



انتقد مدرب العربي توماس برداريش إهدار الفرص والتي كلفته الخروج بالتعادل مع الشباب 1-1، وقال عقب المباراة: «لم نلعب بصورة جيدة في الشوط الأول وتداركنا الأمر في الحصة الثانية وطورنا الأداء وتمكنا من تصحيح الأخطاء وشكلنا ضغطا على مرمي المنافس حيث نجحنا في التسجيل لكن الهدف العكسي للشباب صعب من المباراة».



وأضاف «أهدرنا العديد من الفرص وهذه حال كرة القدم ان لم تستثمر الفرص فعليك تقبل أي فرصة خطرة من الفريق المنافس، وهذا ما حصل من تسديده وحيدة لفريق الشباب لم نتمكن من إيقافها بالشكل الصحيح، إذ أدركوا التعادل وبالتأكيد سنعمل على تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف وإعادة ترتيب الأمور». من جانبه، أشاد مدرب فريق الشباب سلافو لجاب بأداء لاعبيه، وقال: «لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق جاد جدا وقوي واعتقد أننا لعبنا بشكل مميز وبحماس كبير حيث قدمنا كرة قدم جيدة، واعتبر أن النتيجة عادله للفريقين بالقياس إلى أحداثها». وأضاف: «أضعنا فرصة مؤكدة في الشوط الأول وكنا في موقف يسمح بتسجيل هدف آخر لكننا لم نوفق، ونحن نحترم الفريق المنافس أي كان، لكننا أيضا نحترم قدراتنا ونثق في إمكانياتنا التي نأمل بتطويرها خلال فترة التوقف».