

قال قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي الصينية مشعل الشمالي، إن ما يربط الكويت وجمهورية الصينية الشعبية علاقات متينة وشراكة متطورة وتعاون متميز في عدد كبير من المجالات، لاسيما في مجال التعاون الثنائي في الجانب الرياضي.



جاء ذلك خلال المداخلة الإعلامية التي أجراها القنصل العام مشعل الشمالي مع القناة التلفزيونية الرسمية لمقاطعة تشيجيانغ الصينية، بمناسبة قرب بداية دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي ستقام في مدينة هانغجو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.



وأشار الشمالي إلى أن الكويت هي المقر الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 1982 وشاركت بفاعلية في كل الدورات الأولمبية الآسيوية السابقة منذ سبعينيات القرن الماضي، كما أنها تتطلع بشغف واهتمام للمشاركة بوفد رياضي كبير في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 القادمة في مدينة هانغجو الصينية. وأعرب عن شكره للتسهيلات وتوفير كل الإمكانيات التي قدمتها الصين لوفود الدول المشاركة في الدورة الآسيوية الـ 19، متمنيا كل التوفيق والنجاح لرياضيي الكويت في التمثيل المشرف لبلدهم وتحقيق المراكز المتقدمة التي تعكس الصورة المشرقة للكويت في هذا المحفل الرياضي الآسيوي المهم.