

محمد الجلاهمة ـ منصور السلطان



تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص (مواطن وخمسة من الجنسية الآسيوية ومتهمين من المقيمين بصورة غير قانونية) حاولوا تهريب 140 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و50.000 حبة من الكبتاغون وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن رجال المكافحة وردت لهم معلومات تفيد بقيام شخصين بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، وبجمع المعلومات ومراقبة المتهمين على مدار الساعة، تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطهما وبمواجهتهما أقرا واعترفا بجلب 5 حقائب بداخلها حوالي 120 كيلوغراما من مادة الحشيش و50 ألف قرص كبتاغون.



‏وأضاف البيان انه تم التوصل الى معلومات تفيد بقدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها الى البلاد وضبط 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في عملية جلب 20 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة ومخبأة بطريقة سرية، كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وتبين انهم شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على 30 غراما من مادة الشبو المخدرة.



وأكدت الوزارة انه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مهيبة بالجميع للتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141.