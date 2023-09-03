دارت اشتباكات متقطعة أمس في قرى ومدن شرق سورية التي شهدت حالات نزوح هربا من الاشتباكات، رغم مع حظر تجول الذي فرضته قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها الأكراد، مدعومة من الولايات المتحدة، على خلفية تصعيدها المستمر منذ نحو أسبوع ضد مقاتلين محليين من العشائر، وفق ما أفادت مواقع إخبارية ومصادر محلية.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن «الهدوء سيطر إلى حد كبير مع تراجع حدة الاشتباكات» أمس بالتزامن مع حظر التجول، مشيرا إلى «مواجهات متقطعة في ثلاث قرى».



وتقدمت العشائر في مدينة الشحيل على حساب «قسد» فجر أمس، تزامنا مع إرسال الأخيرة تعزيزات عسكرية جديدة إلى الرقة وريفها.



وقالت شبكة «فرات بوست» إن المقاتلين سيطروا على نقطة الهنيدي في المدينة بعد اشتباكات مع «قسد»، في حين شنوا هجوما على مقار الأخيرة في بلدتي الصبحة والدحلة.



بدوره، نقل موقع قناة «الجزيرة» عن مصادر محلية أن أهالي بلدات هجين وغرانيج والباغوز في ريف دير الزور أعلنوا تشكيل مجالس مدنية لإدارة شؤون مدنهم، بعد سيطرة مقاتلي العشائر العربية عليها وانسحاب «قسد».



وذكرت المصادر أن ما تعرف بقوات سوريا الديموقراطية استقدمت تعزيزات مكونة من دبابات وعربات دفع رباعي إلى ريف دير الزور.



واندلعت اشتباكات في الساعات الماضية في بلدة الكبر في ريف دير الزور الغربي، مع استمرار المواجهات في مدينة البصيرة وجبل البصيرة الذي تتحصن به «قسد».



وقالت مصادر محلية إن مقاتلين يتبعون للعشائر العربية سيطروا على بلدة الصبحة بريف دير الزور شرقي البلاد بعد اشتباكات مع عناصر «قسد».



ومع ذلك، شهد ريف دير الزور الشرقي حالات نزوح من المناطق «المشتعلة» التي كانت تدور فيها اشتباكات، رغم فرض حظر التجول من قبل «قسد».



وبدأ عدد من الأهالي بالنزوح، منذ أمس الأول، من بلدات جديد عكيدات، جديد بكارة، الدحلة، الصبحة، بريهة، والبصيرة، باتجاه مناطق أكثر أمنا في الريف الشمالي مثل حريزة والتوامية وماشخ والطكيحي، بحسب موقع «عنب بلدي».



وخرجت عائلات تحمل راية بيضاء لعبور حواجز «قسد» وخوفا من استهداف القناصات لها، وتوجهت نحو البادية في الريف الشمالي.



وأخلى غالبية سكان حي العزيب في بلدة الصبحة منازلهم تخوفا من حملة اعتقالات من «قسد» التي تستهدف أبناء عشيرة العكيدات.



ومع امتداد الاشتباكات إلى ريف حلب، قالت صفحات ومصادر محلية إن مقاتلي العشائر العربية سيطروا على تلة سيرتيل في قرية عرب حسن كبير، وقرية المحمودية بريف منبج الشمالي بمحافظة حلب، بعد معارك عنيفة مع «قسد».



ونفذت قوات من العشائر فجر أمس الأول، هجوما على نقاط عسكرية تتبع لدمشق و«قسد» شمالي منبج، سيطرت خلالها على عدد من المواقع والنقاط، قبل أن تنسحب منها بسبب مساندة الطيران الحربي الروسي لـ «قسد»، والقصف المدفعي المكثف من قبل الجيش السوري.



وحشدت العشائر قواتها في منطقتي إدلب وريف حلب، معلنة أمس عن إطلاق عملية عسكرية باتجاه مواقع «قسد» شرقي حلب، لتخفيف الضغط عن العشائر في محافظة دير الزور.



من جهتها، نددت «قسد» في بيان أمس بما وصفته دعايات متعمدة تحاول إظهار أن ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية، وأكدت أن هذا هدفه خلق الفتنة.



وأضافت «على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم».



وقال المتحدث باسم «قسد» فرهاد شامي لـ «فرانس برس» ان ما يحصل هو«اشتباكات مع عناصر تابعة للنظام وبعض المستفيدين» من القيادي المعزول قائد المجلس العسكري التابع لـ «قسد» أحمد الخبيل الملقب أبو خولة.



وتعد محافظة دير الزور ذات غالبية عظمى عربية وتنتشر فيها عشرات العشائر العربية، وتسيطر «قسد» على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة، فيما تتمركز قوات حكومة دمشق وميليشيات موالية لها ولإيران على الضفة الغربية.