تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من (8 أشخاص) مواطن وخمسة متهمين من الجنسية الآسيوية ومتهمان من المقيمين بصورة غير قانونية حاولوا تهريب (140) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة و(50,000) حبة من الكبتاجون وادخالها الى البلاد عن طريق البحر.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن رجال المكافحة وردت معلومات تفيد بقيام شخصين حاولا تهريب كمية من المواد المخدرة وادخالها الى البلاد عن طريق البحر، وبجمع المعلومات ومراقبة المتهمين على مدار الساعة، تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطهما وبمواجهتما اقرا واعترفا بجلب (5) حقائب بداخلها حوالي (120) كيلوجراماً من مادة الحشيش و(50) ألف قرص كبتاجون.

‏واضاف البيان انه تم التوصل الى معلومات تفيد عن قدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها الى البلاد وضبط (4) أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في عملية جلب (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة ومخبأة بطريقة سرية كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وتبين انهما شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على (30) جراماً من مادة الشبو المخدرة