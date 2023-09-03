صدر اليوم الأحد مرسوم بتعيين وزير للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير للمالية وفيما يلي نص المرسوم:

"بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من:

1 - د. عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2 - فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية.

مادة ثانية

- على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح.