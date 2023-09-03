استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه د.عادل إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد الجارالله وزيرا للمالية، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقد وجههم سموه بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مشيرا سموه على أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والرخاء للجميع، متمنيا لهما التوفيق والسداد.

حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.