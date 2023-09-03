وجه النائب أسامة الزيد سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن الإدارة المركزية للإحصاء - الربط الآلي وتوحيد المعلومات الإحصائية للسكان، وقال في مقدمة السؤال، لما نصت المادة ١ من القانون قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الإحصاء والتعداد على أن "تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى الإدارة المركزية للإحصاء وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة".

ولما بينت المادة ٣ من القانون المشار إليه اختصاصات هذه الإدارة على أن تقوم بالتعداد العام للسكان والمساكن وتجمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات التي تعينها القرارات الصادرة بذلك وتجمع المعلومات الإحصائية عن العمال والمستخدمين والموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي وتشرف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها الأقسام المختصة في كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فيها وتنسق بين أعمالها الإحصائية وتوحد المعلومات الإحصائية وتنسقها وتحللها وتعمل بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1. عدد الذكور والإناث الكويتيين المتواجدين داخل الكويت وخارجها وعدد الذكور والإناث غير الكويتيين المتواجدين داخل الكويت إلى نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 وفقاً لسجلات وزارة الداخلية وسجلات وزارة الصحة وسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وما هو التعداد الرسمي المعتمد من قبل الإدارة المركزية للإحصاء كونها المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة. وهل يوجد أفراد في المجتمع -كويتيين وغير كويتيين- ليس لديهم عنوان سكن ثابت؟.

2- هل قامت الإدارة المركزية للإحصاء بممارسة مهامها وفقاً لقانون إنشائها سعياً نحو توحيد المعلومات الإحصائية الواردة من مختلف جهات الدولة والتي تتضارب فيما بينها وتختلف لسبب أو آخر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب بالنفي فما هي أسباب تقاعس الإدارة عن بحث الموضوع والعمل على توحيد المعلومات وإذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بما يثبت ذلك.

3. هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات في الدولة ومنها إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والإدارة المركزية لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية والهيئة العامة للمعلومات المدنية يمكن للإدارة المركزية للإحصاء من خلاله تحديد العدد الدقيق للسكان حالياً؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بعدد السكان يوم ورود السؤال والآلية المتبعة لتحديد هذا العدد وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي تحول دون تفعيل الربط الآلي وإطلاق منظومة إحصاء تتحدث بصورة مباشرة في ظل توافر التقنيات التكنولوجية الحديثة التي بات من السهل التتبع من خلالها.

4. هل يوجد أفراد مجهولي الهوية في المجتمع رصدتهم الإدارة أو تعتقد بوجودهم وليس لديهم -مطلقاً- أية إثباتات سارية أو منتهية صادرة عن أية جهة رسمية بدولة الكويت أو خارجها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف يتم التعامل مع هذه الحالات أثناء إعداد أي من الإحصاءات وهل يتم إبلاغ السلطات الرسمية عن هذه الحالات لاتخاذ اللازم؟