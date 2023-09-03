أعلنت وزارة الإعلام اليوم الأحد، أنها تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز كل المتطلبات لاستقبال زوار قرية يوم البحار بحلتها الجديدة استعدادا للموسم المقرر بداية أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة بدر العنزي في بيان صحافي، إن (الإعلام) وبالتماشي مع توجهات الدولة واستراتيجية الوزارة تهدف إلى تطوير قرية (يوم البحار) كوجهة أمام السياحة العائلية وعشاق التراث من خلال توفير جو عائلي تسوده البهجة وسط روح وعبق التراث الكويتي الأصيل.

ولفت العنزي إلى حرص القائمين على قرية (يوم البحار) على استحداث كل جديد من شأنه استقطاب الزوار وتوفير الأجواء المناسبة لهم.

وأوضح أنه تطبيقا لتوجيهات وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بتطبيق استراتيجية وزارة الإعلام بتعزيز التشاركية فقد تم التعاون مع شركة نفط الكويت لتجهيز المنطقة الخاصة بألعاب الأطفال في القرية مشيرا إلى أنه تم استحداث مسرح لإحياء الفعاليات والانشطة المختلفة ومتحف متجدد يضم المقتنيات الكويتية.

وبين أن هناك أماكن خاصة لبيع الأزياء الشعبية والمقتنيات التراثية بشكلها الذي يجمع بين أصالة الماضي ورح العصر الحديث بالإضافةإلى مناطق خاصة بالمأكولات الشعبية وأيضا المقاهي والمطاعم المحلية والعالمية.

وأضاف العنزي أن القائمين على القرية يحرصون دائما على كل جديد في كل عام من أجل إمتاع وتشويق رواد القرية بمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن.