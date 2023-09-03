وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، قال في مقدمته، نظرًا للطلب المتزايد للطاقة الكهربائية من المناطق السكنية الجديدة وتقوية التيار والمرافق الأخرى ونسبة الطاقة الحالية وارتفاع الاحمال الكهربائية بالصيف ولتفادي انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:

1_ ما نسب التشغيل لمحطات التوليد الكهربائية والخطط لبناء محطات توليد كهربائية قصيرة المدى وطويلة الاجل لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية؟

2 - ما استعدادات الوزارة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية؟

3 - ما الإجراءات والدراسات والمقترحات التي على ضوئها لا يكون هناك قطع للكهرباء خلال السنوات القادمة ؟

4 - هل لدى الوزارة خطة طوارئ وحلول طارئة لأي نقص فالطاقة الكهربائية خلال الخمس سنوات القادمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالخطة وكيف سيتم تطبيقها على ارض الواقع؟