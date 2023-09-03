وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته: تعد منطقة جليب الشيوخ واحدة من مناطق دولة الكويت التي شهدت قصوراً في الخدمات الأساسية منها الأمنية والاسكانية والصحية بصورة أصبحت تمثل هاجساً لكل من يقطنها ، وكذلك افتقاد الاستقرار المنشود في مسكن لا يفي بحاجات الأسر التي اضطرت للإقامة فيها أو تملك عقارات دون التمكن من التصرف في بيعها أو غير ذلك لعدم اصدار بلدية الكويت شهادة الاوصاف لهم ، وفي ظل غياب علاج للمشكلة والتي مضي عليها ما يجاوز العشرين عاماً الامر الذي يعد حبس للملك ومخالفة صريحة للدستور ، فضلاً عن عدم اتخاذ أي إجراءات لتثمينها وإعادة تنظيمها حضارياُ.

وبدلاً من أن تكون هذه المنطقة واجهه حضارية لدولة الكويت لموقعها الجغرافي المتميز وقربها من مطار الكويت الدولي وبدلاً من أن يقام بها الفنادق والمجمعات والأسواق التجارية الراقية فعلي العكس من ذلك وجدناها منطقة غير حضارية حيث الشوارع متهالكة والنفايات متراكمة والمباني عشوائية، بل والأدهى من ذلك وجدناها مركزاً لبيع المسروقات وملاذاً للهاربين والرذيلة، ورغم تعاقب السنين والوعود المتتالية من الحكومات المتعاقبة إلا أننا لم نعد نري أي دور ايجابي واضح أو ملموس من وزارة البلدية في هذه المنطقة.



• لذا يرجي افادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مشفوعاً بما يتطلبه البيان من مراسلات وقرارات وإجراءات ذات صلة بالرد:

1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت لإنهاء مشكلة اصدار شهادات الأوصاف لعقارات المواطنين في المنطقة خاصة وأن المشكلة لا تزال قائمة؟

2- هل تم اتخاذ أي إجراءات نحو تثمين عقارات المنطقة وإعادة تنظيمها حضارياً؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجي موافاتي بهذه الإجراءات ومتي يتوقع انتهاء هذه الإجراءات واتمام عمليات التثمين؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي يرجي بيان الأسباب؟

3- هل تم تشكيل لجان من قبل وزارة البلدية لإجراء عمليات مسح ميداني للمشكلات التي تعاني منها هذه المنطقة على أرض الواقع ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لحلها من عدمه في حال كانت الايجابة بالإيجاب يرجي موافاتي بتقارير وتوصيات هذه اللجان، وما هي نسبة تنفيذ تلك المقترحات والحلول وما هي معوقات تنفيذها؟

4- بعد توليكم الحقيبة الوزارية هل وضعتم خطة زمنية لمعالجة العديد من المشاكل في هذ ه المنطقة وعلى رأسها إيجاد الحلول الجذرية في السماح للمواطنين بحرية التصرف في أملاكهم سواء بالبيع أو غيرها من خلال اصدار شهادات الاوصاف للعقارات المملوكة لهم؟

5- منذ أن توليتم الحقيبة الوزارية هل لديكم تقرير عن الأسباب التي أدت الي ما تعانيه منطقة جليب الشيوخ من مظاهر الإهمال والقصور في تقديم العديد من الخدمات من مرافق الدولة المختلفة مع ذكر كل الجهات ذات الصلة بهذا الإهمال والقصور مع التسلسل التاريخي لها؟