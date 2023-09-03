مفرح الشمري

ودع الشعب العراقي الفنان الكبير ياس خضر، في جنازة رسمية، تقديرا لعطاءاته ومشواره الفني منذ الستينيات والذي تغنى من خلاله بالعديد من الاغاني الخالدة مثل "عزاز" و" ليل البنفسج" و"تائبين" وغيرها من الاغاني الطربية التي تردد في وقتنا الحالي لجمالية كلماتها ولحنها .

وقد لقب الراحل ياس خضر ب" صوت الارض" وتجمعه بالكويت واهلها علاقة طيبة وقدم فيها عدد من الحفلات الغنائية .

يذكر ان نقابة الفنانين نعت في بيان، «رحيل صوت الأرض» الفنان ياس خضر الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض .

وقدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، التعازي بوفاة الفنان ياس خضر، وأكد أنه ترك إرثا فنيا مميزا في تاريخ الفن العراقي.

وجاءت وفاة ياس خضر بعد ساعات قليلة من رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي عن عُمرٍ ناهز الـ68 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.