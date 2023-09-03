وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد، بتكثيف المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد الاجتماع الدوري مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية.

وأكد الشيخ طلال الخالد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعيا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.

وأشاد بالجهود الكبيرة لقطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لخفر السواحل في الضبطيات الأخيرة مؤكدا الحرص على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المبالغ المستحقة على الأجانب للدولة.

واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى استعدادات القطاعات للعام الدراسي الجديد وآلية التنسيق مع وزارة التربية في القيام بحملات توعوية أمنية ومرورية والتوعية بخطر المخدرات في المدارس والجامعات.