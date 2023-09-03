تقدم النائب أسامة الزيد باقتراح برغبة بطرح تخصص المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) في خطة بعثات وزارة التعليم العالي، واعتباره من التخصصات النادرة، وإدراجه ضمن فئة التخصصات الطبية المساندة.

وجاء الاقتراح كما يلي:

نظرا للتقدم العلمي الكبير في مجالات علوم البيولوجيا الجزئية وعلوم البيانات تتجه دول العالم المتقدم في تبني وتحقيق مفهوم الطب الدقيق في تقديم الرعاية الصحية والذي من خلاله يتم تصميم التدخلات الوقائية او العلاج الطبي بما يتناسب مع الخصائص الفردية لكل مريض على حده وتجنيب عدم الاستفادة من العلاج بأكبر صورة ممكنة.



وحيث إن دولة الكويت تمتلك عددا من الكوادر التي قد تكون مؤهلة علميا في تبني مفهوم الطب الدقيق في القادم من السنوات إلا أنها تفتقر بشكل كبير جدا إلى كوادر تعمل في مجال المعلوماتية الحيوية أو ما يعرف بال (Bioinformatics) ويقوم هذا التخصص العلمي من اتحاد ثلاثة مجالات علمية وهي علوم الكمبيوتر وعلوم الإحصاء وعلم الاحياء ويهدف الى تحليل وتفسير الأنماط المختلفة من البيانات البيولوجية الضخمة وفهم علاقة تلك البيانات بصحة الانسان والتنبؤ بالأمراض التي قد تصيبه في المستقبل وكذلك إمكانية التنبؤ بالتدخلات الوقائية او العلاجية بصورة عالية بالإضافة الى العديد من الأمور الأخرى التي يمكن للعاملين في هذا المجال إضافتها في تطوير مستوى الرعاية الصحية.



ونظرا لغياب هذا التخصص في الجامعات المحلية و كذلك غيابه في خطة البعثات في السنوات الماضية ونظرا لأهميته الكامنة في تطوير نظام الرعاية الطبية، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

"طرح تخصص المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) في خطة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي في السنة القادمة على ان يستمر إدراجه في بقية السنوات القادمة، كما نود أن يتم اعتبار هذا التخصص من التخصصات النادرة لمدة خمسة سنوات مع معاملة المبتعثين في هذا المجال معاملة البعثات المميزة.

و كذلك نقترح أن تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في القيام بتحديد المسمى الوظيفي وإدراجه ضمن فئة التخصصات الطبية المساندة."