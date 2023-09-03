المانع زار إدارة التعليم الخاص ووجه بضرورة إنجاز معادلة الشهادات بأسرع وقت

عبدالعزيز الفضلي

تقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل علي المانع، ببالغ الشكر وجزيل الامتنان، لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على الثقة الغالية بتكليفه بتولي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن هذه الثقة الغالية ستظل وساما على صدره، وسيعمل جاهدا على مواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، بما يحقق طموحات القيادة السياسية وشعب الكويت، وبما يعزز من إرساء دعائم المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وترسيخ مكانته محليا وعالميا.

وأعلن المانع في تصريح صحافي أدلى به عقب أداء القسم، أنه سيعمل على مواصلة المسيرة في سبيل تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، مؤكدا أن محاور اصلاح التعليم ترتكز على ثلاثة امور لا يمكن التنازل عن اي منها وهي: كفالة الحق في التعليم للمتعلم، وضمان جودة التعليم، وتعزيز مكانة وكفاءة المعلم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءتها من أهم ركائز النهضة التي تسعى الكويت إليها من خلال أبنائها المخلصين.

وأضاف د. المانع أنه سيتابع ملفات التعليم في وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها للطلبة والمعلمين على حد سواء، مؤكدا أنه لن يتوانى في متابعة استعدادات التربية فيما يخص جهوزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد وكذلك استعدادات الجامعات الحكومية والخاصة لاستقبال الطلبة، بالإضافة إلى تنفيذ كل المشاريع المستقبلية في الوزارتين من أجل تحقيق أهداف الدولة التنموية الشاملة والمستدامة ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تحت ظل القيادة الحكيمة.

إلى ذلك، قام د. عادل المانع بزيارة لإدارة التعليم الخاص، حيث التقى مسؤولي إدارة التعليم الخاص واطلع على العديد من الامور التي تتعلق يالادارة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير المانع استغرق في زيارته اكثر من ساعة ركز فيها على تطوير العمل في الادارة والتعليم الخاص بشكل عام، مشيرة الى انه استفسر من مسؤولي الادارة سبب توجه الطلبة الى التعليم الخاص.

وأضافت انه اعطى تعليمات بضرورة انجاز معادلة الشهادات بأسرع وقت، مؤكدا انه جاء للعمل معا على تطوير التعليم من خلال جناحيه العام والخاص.