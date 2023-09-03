عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بجولة تفقدية في إدارة التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، بحضور مدير إدارة التعليم الخاص، سلمان اللافي ومدير الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص منصور المنصور.

واطلع د.عادل المانع خلال جولته، على آلية سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين، كما استمع إلى آراء الموظفين، وقام د.عادل المانع بمتابعة تقديم الخدمات، مؤكدا على أهمية إزالة أي عقبات تواجه المراجعين.

ودعا المانع المسؤولين إلى اتخاذ سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين وتيسير وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بهدف دعم العملية التعليمية وتطويرها المستمر.