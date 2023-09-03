علي إبراهيم

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا يلزم من خلاله جميع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المخصصة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بتزويد وزارة التجارة والصناعة بقائمة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية للأصناف التي تحددها الوزارة وذلك في بداية كل شهر.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 133/2023، فإن قائمة الأسعار يجب أن تشمل اسم المنتج والعلامة التجارية والوزن والمواصفات على أن يتم إرسال هذه القائمة إلى وزارة التجارة من خلال البريد الإلكتروني المعلن والمعد لذلك الأمر.

وجاء في القرار انه سيعاقب كل من يخالف القرار بناء على المادة رقم 15 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.