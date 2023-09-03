قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري بجولة تفقدية في مركز العلوم الطبية، وذلك للاطلاع على مدى جاهزية المواقع الجامعية بالجابرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023، وتذليل كافة الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي الجامعة.

ورافق المدير في الجولة كل من مدير مكتب مدير جامعة الكويت محمد السليمان، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي، ومراقب الأنشطة والفعاليات في الكليات العلمية شيخة الدخيل.

وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لمركز العلوم الطبية بالجابرية والتي انطلقت من كلية الطب، وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية الطب والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية أ.د.منى الأحمد، والقائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا د.هبة الحسيني، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الإكلينيكية والاستشارات والتدريب د.علي بورسلي.

ثم توجه إلى كلية العلوم الطبية المساعدة وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.محمد نظر، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية د.فهد المانع.

تلتها كلية طب الأسنان وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.مي خلف، والقائم بأعمال العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا د.فواز الزعبي، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الإكلينيكية والتدريب د.جابر أكبر.

توجه بعد ذلك إلى كلية الصيدلة وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د.ميثم خاجه، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية د.فاطمة الصالح، والعميد المساعد للاستشارات والتدريب د.عبدالله البسام، والعميد المساعد لشؤون الأبحاث د.ويليس ماسوشاه.

وتفقد أ.د.الظفيري الفصول الدراسية والمختبرات العملية والقاعات المختلفة، فضلا عن زيارة مركز الاستشارات والتدريب ومشرحة كلية الطب وقاعات التدريب العملي.

كما التقى بعمداء الكليات والعمداء المساعدين بكليات مركز العلوم الطبية واستمع إلى ملاحظاتهم، حيث أكدوا أن كلياتهم على أتم الاستعداد لاستقبال العام الجامعي الجديد.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري أن هذه الجولات الميدانية التي انطلقت من كليات مركز العلوم الطبية تهدف للاطمئنان على جهوزية المواقع الجامعية لاستقبال بداية عام دراسي أكاديمي غني بإثرائه المعرفي والمهاري، وتكوين صورة إيجابية نحو التخصصات العلمية المطلوبة في جامعة الكويت لمختلف الشرائح الطلابية، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام دفعات جديدة من طلبة ومنتسبين جدد في جامعة الكويت إلى جانب الطلبة المستمرين، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا وبيئة دراسية ملائمة وعطاء متميزا، ليكونوا مخرجات معطاءة تحقق الغاية المرجوة لتلبية متطلبات المجتمع.

وبين أ.د.الظفيري أن الجولة الميدانية انطلقت من مركز العلوم الطبية متضمنة 4 كليات هي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية المساعدة للوقوف على مدى جهوزيتها، إلى جانب الاطمئنان على سير عملية الاختبارات المتأخرة التي تقام قبل بداية العام الدراسي للطلبة المستجدين.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت زيارة المختبرات الطبية والقاعات الدراسية لتحقيق بعض المتطلبات التي تحتاجها هذه الكليات الإكلينيكية، لافتا الى أن الجامعة تسعى إلى زيادة الأعداد وزيادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الكليات الطبية لتمكينها من استقبال عدد أكبر من الطلاب في المستقبل.

وفي ختام الجولة تقدم مدير الجامعة بالإنابة أ.د.فايز الظفيري بالشكر لجميع العمداء والعمداء المساعدين والمديرين الإداريين على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات جامعة الكويت الجدد والمستمرين ولجميع مرتادي الجامعة.