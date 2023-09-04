الدوحة - فريد عبدالباقي



أعاد المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، لاعبي نادي السد إلى قائمة معسكر «العنابي» خلال سبتمبر الجاري، وذلك بعد استبعاد بعضهم من خوض منافسات الكأس الذهبية والتي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية وكندا لارتباط السد وقتها بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي أقيمت في السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث ضمت قائمة «العنابي» 26 لاعبا هم: لحراسة المرمى: جاسم الهيل، سعد الشيب، صلاح زكريا ومشعل برشم، وفي خط الدفاع: أحمد سهيل، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، حازم شحاتة، طارق سلمان، مصعب خضر، همام الأمين ويوسف أيمن، ولخط الوسط: أحمد فتحي، عبدالعزيز حاتم، عبدالله الأحرق، عبدالله المعرفي، علي أسد، كريم بوضياف ومصطفى مشعل، وفي خط الهجوم: أحمد علاء، أكرم عفيف، المعز علي، حسن الهيدوس، محمد وعد ويوسف عبدالرزاق.



ومن المقرر أن يخوض «العنابي» مباراتين وديتين خلال الشهر الجاري أمام منتخبي كينيا في الـ 6:15 مساء الخميس المقبل، وروسيا في الـ 6:15 مساء 12 الجاري، وذلك على ستاد الجنوب المونديالي استعدادا للمشاركة في البطولة الدولية الرباعية الودية بنسختها الثانية التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر على ستاد عمان الدولي بمشاركة منتخبات العراق والأردن وإيران.



ويسعى كيروش لتجهيز «العنابي» لخوض غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يلعب في المجموعة الأولى رفقة منتخبي الكويت والهند، والمنتخب المتأهل من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.



هذا، واعتلى نادي الريان صدارة الدوري القطري بفوزه المهم والصعب على الشمال 4-3، رافعا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الشمال عند نقطتين في المركز التاسع.



كما استغل الريان تعثر منافسيه الدحيل والسد، وذلك بعد تعادلهما في الجولة نفسها حيث فرض العربي التعادل على الدحيل بنتيجة 3-3، في قمة مباريات الجولة. وبذلك نال الدحيل النقطة السابعة في المركز الثالث، كما حصد العربي النقطة الثالثة ليحتل المركز السادس.



في حين رفض فريقا السد والوكرة الخروج فائزين، ليخرجا بنقطة التعادل السلبي، ليرتفع رصيد السد إلى 7 نقاط في المركز الرابع، كما وصل الوكرة إلى النقطة الخامسة في المركز الخامس.