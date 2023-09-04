تقديم مقترح لتطبيق بند «ساعات الخفارة الإضافية» للأطباء الذين يعملون في تخصصات تعاني ندرة شديدة في عدد الأطباء

مناقشة تثبيت بدل التخصص للأطباء، وتم الاتفاق على تقديم الجمعية الطبية تصوراً لمعالجة بعض الملاحظات على المقترح

ثمنت الجمعية الطبية الكويتية مخاطبة وزير الصحة د.أحمد العوضي لديوان الخدمة المدنية بشأن اطلاق خدمة الحصول على اجازة مرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الالكترونية.



وأكدت الجمعية في بيان لها انها اجتمعت مع وزير الصحة د.أحمد العوضي وقدمت العديد من المقترحات التي من بينها تطبيق نظام المرضيات الإلكترونية لتخفيف الضغط على الرعاية الصحية الأولية، حيث إن ما يقارب 25% - 40% من مراجعي المستوصفات هم من طالبي الطبيات، وقد وعد وزير الصحة مشكورا بتقديم المشروع وهو ما تم صباح اليوم.



وذكرت الجمعية انه تمت مناقشة ضرورة تعزيز الشفافية والمساواة في اجراءات المفاضلة في القبول في برنامج البورد الكويتي، واجمع الجميع على هذا المقترح.



ولفتت الجمعية الى انه تم تقديم مقترح لتطبيق بند (ساعات الخفارة الإضافية) للأطباء الذين يعملون في تخصصات تعاني ندرة شديدة في عدد الأطباء، كما ناقشت الجمعية مع وزير الصحة تثبيت بدل التخصص للأطباء، وتم الاتفاق على تقديم الجمعية الطبية تصورا لمعالجة بعض الملاحظات على المقترح.



وأفادت الجمعية بأنه تمت مناقشة إجراءات وزارة الصحة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد أكد الوزير على متابعته الخاصة والحثيثة للموضوع، كما ناقشت الجمعية الطبية مع وزير الصحة مقترح تشغيل عيادات السكر والأمراض المزمنة والعيادات التخصصية في المستوصفات في الفترة المسائية بنظام العمل الإضافي مع ضرورة إعادة النظر بقيمة ساعة العمل الإضافي للأطباء.



ونوهت الجمعية الى أن الوزير العوضي أكد على البدء بتطبيق قرار رفع المستوى الوظيفي لأبناء الكويتيات بعد تسهيل جميع العقبات التي واجهت تطبيقه.



واختتمت الجمعية بيانها مثمنا جهود الوزير العوضي ودعمه اللامحدود للعاملين في وزارة الصحة، وعلى اتباعه سياسة الباب المفتوح للاطلاع على المقترحات التي من شأنها أن ترتقي بالنظام الصحي في الكويت.