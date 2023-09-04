أسامة أبو السعود



عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اللقاء التنويري الخاص بالدورة التأسيسية لمحامي بلدية الكويت والتي تستمر حتى 2023/11/16، حيث يشارك فيها عدد (409) محامين ومحاميات.



افتتح اللقاء مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان، حيث رحب بالحضور وتمنى لهم التوفيق والسداد في مشوارهم التدريبي والعملي ودعاهم إلى الحرص على الالتزام والجدية بالتدريب الذي يسهم بدوره في تطوير وتعزيز قدراتهم وأدائهم العملي.



حضر اللقاء التنويري كل من مدير عام بلدية الكويت م.سعود الدبوس، والمستشار حسين العجمي - مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت، حيث القوا كلمة حثوا فيها المتدربين على بذل الجهد في الدورة التدريبية وأن يمثلوا بلدية الكويت خير تمثيل، وأن يكونوا مثالا يحتذى به أمام الجهات القانونية المناظرة.



كما ألقى وكيل المحكمة د.محمد البصمان - عضو المكتب الفني بالمعهد كلمة وجه خلالها المتدربين على نظام الدورة والمحاضرات وآلية التقييم والاختبارات.