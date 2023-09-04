القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة م.ياسر عبدالحليم أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19م2 و40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وكذا 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (97 م2 و99م2) بالعمارة رقم 28 بالمرحلة الأولى - المنطقة الرابعة الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمدينة، للبيع في مزاد علني.



وقال م.ياسر عبدالحليم، إنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 1/10/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية في مواعيد العمل الرسمية.



وأشار م.وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم طرح 14 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (18م2 و53م2) بالعمارتين رقمي 22 و36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.



وأوضح أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.