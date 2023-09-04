القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من المصريين بالخارج حول العالم، ليسهموا في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ويشاركوا بفاعلية في بناء الوطن.



جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، المقام في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تفقدت الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات «أملكو»، والتي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن الجراحي رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية، بحسب بيان لوزارة الهجرة.



وأضافت وزيرة الهجرة أنها حرصت على المشاركة في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، وتلبية دعوة الدكتور حسن الجراحي، لزيارة جناح شركته (الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات) تأكيدا على الدعم المستمر لمستثمرينا المصريين بالخارج، خاصة الذين لديهم استثمارات في مصر خلال هذه المرحلة.



وأكدت حرصها على التواصل المستدام والمثمر مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر، والعمل معهم على تذليل التحديات التي تواجههم حتى يتمكنوا من المشاركة في دعم الاستثمار الحقيقي والناجح في دولتهم التي ترحب دائما بهم.



ونوهت الوزيرة بأن الدكتور الجراحي من بين أبرز المستثمرين المصريين بالخارج، مشيدة بوطنيته وحبه لمصر والسعي دائما للتوسع في استثماراته داخليا.



كما استمعت إلى شرح واف عما تقدمه الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات من خدمات متعددة وحديثة في مجال صناعة الورق والطباعة والتغليف من بينها رولات ماكينات (ATM) نماذج الطيران والشحن، أكياس التعبئة المنسوجة الرولات اللاصقة، رولات ونماذج تخطيط القلب، الأقفال البلاستيكية المبرمجة، المغلفات الورقية والبلاستيكية، والأشرطة اللاصقة الأمنية والعادية.



وأشادت الوزيرة سها جندي برغبة القائمين على الشركة في مواكبة التطور والتحديث ومتابعة كل مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بصناعة الورق والطباعة، مؤكدة أننا بحاجة للتوسع في التصنيع المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة، إلى جانب توفير فرص العمل للشباب، لمواجهة الهجرة غير الشرعية.



من جانبه، لفت الجراحي، إلى أن تلبية وزيرة الهجرة لدعوته لزيارة معرض شركته والمشاركة في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة يؤكد دعم واهتمام الدولة المصرية بالمستثمرين المصريين بالخارج، مثمنا الجهود المتواصلة لإنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي ستصبح واحدة من أهم الأفكار الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج، كما أهدى وزيرة الهجرة درعا تكريمية، تقديرا لدعمها المستمر للمصريين بالخارج.