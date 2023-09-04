أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع إطلاق برنامج التطوير المهني للمعلمين في الكويت بالتعاون مع منصة أعناب السعودية وكلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة هارفارد بهدف تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة ومهارات المعلمين في البلاد.



وأكد المدير العام للمركز ندا الديحاني في بيان لـ (كونا) أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع (هارفرد) و(أعناب) في تقديم فرصة فريدة لتطوير وتعزيز مهارات المعلمين في الكويت.



وأضاف الديحاني ان هذا البرنامج سيسهم بشكل كبير في تطوير تجربة التعلم للطلبة، كما سيسهم في تحسين المنظومة التعليمية في البلاد، مشيرا إلى أن أكثر من 450 معلما ومعلمة من الكويتيين قدموا للمشاركة في البرنامج، إذ تم اختيار 100 منهم بناء على معايير تتعلق بالتخصصات.



وبين أن أعمار المشاركين تراوحت بين 22 و40 عاما ما يعكس تنوع الفئات العمرية والخبرات المميزة للمعلمين المشاركين في البرنامج، موضحا أن البرنامج يأتي بتصميم متميز إذ يتضمن دورتين أساسيتين.



وذكر أن الدورتين هما دورة التفكير المرن التي تركز على تعليم المعلمين كيفية اتخاذ القرارات المناسبة لضمان تكييف تدريسهم مع احتياجات الطلاب وتحفيزهم ودورة مستويات المساعدة التي تسلط الضوء على أساليب تقديم المساعدة للطلاب بهدف تعزيز استقلاليتهم وتعزيز تعلمهم الذاتي.



وأكد الديحاني حرص المركز على مواصلة إطلاق برامج مشابهة تسهم في تطوير المعلمين والتعليم بشكل عام بما يعود بالفائدة على الكويت.