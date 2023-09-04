أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية حكومته ترحيل ألف إريتري شاركوا في أعمال عنف في تل أبيب، أدت إلى إصابة العشرات بينهم عناصر شرطة.



واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثا مؤيدا للحكومة الإريترية تنظمه سفارة الدولة الإفريقية في إسرائيل.



وتحولت التظاهرة ضد الحدث والتي اعتبرتها الشرطة غير قانونية قبل أن تأمر بإخلاء الشارع، إلى أعمال عنف أصيب خلالها نحو 140 شخصا على الأقل بينهم عشرات من طالبي اللجوء الإريتريين بنيران الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي.



وقالت الشرطة في بيان إن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي أصيب 49 من عناصرها على الأقل.



واندلعت اشتباكات في موقع آخر في تل أبيب بين مؤيدي النظام الإريتري ومعارضيه.



وقال نتانياهو ان هذه الأحداث تجاوزت «الخط الأحمر».



وأضاف في بيان «طلبنا من اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلتها اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة بما في ذلك ترحيل ألف من أنصار النظام (الإريتري) الذين شاركوا في أعمال الشغب هذه».



وتابع «لا يمكنهم أن يزعموا أنهم لاجئون، إنهم يدعمون النظام الإريتري. يمكنهم العودة إلى موطنهم».