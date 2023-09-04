آلاء خليفة



تقدم رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك بخالص التهاني والتبريكات إلى د.عادل المانع بمناسبة ثقة القيادة السياسية واختياره وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، معربا عن تفاؤله بهذا الاختيار كون د.عادل المانع ليس غريبا عن وزارة التعليم العالي ومطلع على جميع مشاكل التعليم العالي ويعلم جيدا كل شاردة وواردة بأروقة الوزارة، حيث كان مستشارا قانونيا للوزارة من قبل. وتمنى د.البراك أن تشهد وزارة التعليم العالي في عهد د.المانع نقلة نوعية وتحريك الملفات العالقة ومعالجة حالة الفتور التي تشهدها الوزارة، وأن يتم الالتفات لهموم ومشاكل موظفي وزارة التعليم العالي.



وختم د.البراك تصريحه بالتأكيد على أن النقابة تبسط يديها بكل خير للوزير المانع للتعاون البناء الذي من شأنه الارتقاء بالوزارة ومنتسبيها وحل جميع القضايا العالقة، وتمنى له السداد والتوفيق وأن يكون النجاح حليفه في الارتقاء بالتعليم ومخرجاته.