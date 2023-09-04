







ليلى الشافعي



نظّمت الهيئة العامة لشؤون القصر وبحضور مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس وعدد من قياديي ومديري الإدارات أمس فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2023 2024 وذلك في «مول 360».



وقال البرجس إن الفعالية تضمنت 5 أنشطة تناول الأول اساسيات التغذية السليمة والثاني المرسم وتنمية مهارات الرسم التلوين والثالث اللياقة البدنية و4 أنشطة حركية والرابع للمكتبة واستخدام الأدوات والخامس للهدايا ذات الصلة بالمستلزمات المدرسية، مشيرا إلى ان الفعالية هدفت لتهيئة الطلاب للعودة إلى مدارسهم على اختلاف مراحلهم الدراسية واعمارهم من خلال كسر الحاجز النفسي وإزالة الشعور بالرهبة خاصة لدى الملتحقين الجدد بالمدارس.



وأكد أن الهيئة تحرص على تقديم خدمات توعوية متخصصة وخصوصا في مجالات التعليم والتأهيل والتوعية، تتضمن توجيه الاسر وتزويدهم بإصدارات توعوية وارشادية بشأن آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم، موضحا أن تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على اقامتها لتقديم أفضل الخدمات وتلبي الاحتياجات لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها، خصوصا انها لاقت استحسانا من أولياء الأمور.



شارك في الفعالية عدد من القصر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بمستلزمات الطلاب والاستعداد للعام الدراسي الجديد.