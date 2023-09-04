قلب أرسنال الطاولة على ضيفه مان يونايتد وتغلب عليه 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وتقدم «اليونايتد» عن طريق ماركوس راشفورد (27)، قبل أن يرد «المدفعجية» بواسطة مارتن أوديغارد (28) وديكلان رايس (90+6) وغابرييل خيسوس (90+11).



ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي مان يونايتد على رصيده السابق بـ 6 نقاط في المركز الـ 11.وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-0 على أستون فيلا ليصبح ثالثا في جدول ترتيب المسابقة.



وأحرز دومينيك سوبوسلاي هدفه الأول مع «الريدز» بعد 3 دقائق من بداية اللقاء، وأضاف مدافع «الفيلانز» ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.



وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب، الذي فاز عشر مرات في آخر 12 مواجهة أمام أستون فيلا، إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط ودون أي هزيمة وبفارق نقطتين عن مان سيتي المتصدر وحامل اللقب، وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.



وعاد كريستال بالاس لطريق الفوز عقب فوزه المثير على ضيفه ولفرهامبتون 3-2.



وسجل أهداف «البالاس» كل من أودسون إدوارد (56 و84) وإيبيريشي إيز (78)، فيما أحرز هدفي «الذئاب» كل من هوانغ هي تشان (65) وماثيوس كونيا (90+6).



وفي مباراة أخرى، سجل الشاب إيفان فيرجسون ثلاثة أهداف ليفوز برايتون آند هوف ألبيون 3-1 على نيوكاسل يونايتد المتعثر، وقد بدأ نيوكاسل بضغط كبير، لكنه تراجع بعد ذلك في ظل رغبة واضحة من برايتون في تعويض خسارته 3-1 أمام وست هام يونايتد في الجولة الماضية. وتقدم برايتون إلى المركز الرابع برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، وبفارق ثلاث نقاط خلف مان سيتي المتصدر، بينما يأتي نيوكاسل في المركز 14 برصيد ثلاث نقاط.