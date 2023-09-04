أوقف الفتح الانطلاقة القوية للأهلي، العائد حديثا إلى دوري الأضواء، وحرمه من استعادة صدارة الدوري السعودي عندما أكرم وفادته بنتيجة كبيرة وقياسية مساء السبت في ختام المرحلة الخامسة، حيث قلب الطاولة محولا تخلفه بهدف مبكر سجله لاعبه عباس الحسن بالخطأ في مرماه إلى فوز بخماسية.



ولم تكن حال الأهلي أفضل من جاره اتحاد جدة حامل اللقب الذي خسر أمام ضيفه الهلال 3-4 الجمعة في افتتاح المرحلة وتنازل عن الصدارة للأخير. بدوره، استغل التعاون تعثر قطبي جدة الاتحاد والأهلي ولحق بالهلال إلى الصدارة بفوزه على الوحدة 4-1، كما واصل النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا بالفوز على مضيفه الحزم 5-1، منها هدفا لـ «الدون» الذي انفرد بصدارة الهدافين بـ 6 أهداف بفارق هدف أمام ماني ومهاجم اتحاد جدة المغربي عبدالرزاق حمدالله. واستعاد الاتفاق ومدربه ستيفن جيرارد توازنه بفوزه على ضمك 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه، فيما تابع الشباب بدايته المخيبة ومني بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل تعادلين عندما سقط أمام ضيفه الخليج 1-3.



في غضون ذلك، أعلن الاتفاق تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم قادما من باريس سان جرمان.



ونشر الاتفاق فيديو مصور لفينالدوم (32 عاما) الذي وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو، وأرفقه بعبارة «حيا الله من جانا.. فينالدوم معانا».



كما أعلن نادي الاتحاد رسميا تعاقده مع حارس المرمى الدولي عبدالله المعيوف، وذلك بعدما قرر عدم الاستمرار مع الهلال.