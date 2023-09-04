أنقذ الشاب الفرنسي ماتياس تيل بايرن ميونيخ حامل اللقب من تعثر أول في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، وقاده إلى فوز صعب على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 السبت في المرحلة الثالثة، والبقاء في الصدارة إلى جانب بايرليفركوزن.



افتتح الياباني كو إيتاكورا التسجيل لمونشنغلادباخ (30) قبل أن يعادل لوروا سانيه النتيجة للنادي البافاري (59)، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل تيل، بديل ليون غوريتسكا، هدف الفوز والنقاط الثلاث (87).



من جانبه، أظهر توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، رضاه عن أداء فريقه أمام مونشنغلادباخ، وقال: «الشوط الثاني هو الأفضل لنا منذ بداية الموسم، وذلك بعدما صعبنا المهمة على أنفسنا باستقبال هدف»، مضيفا حققنا فوزا مستحقا، لأننا تعاملنا مع الوضع بشكل جيد ولم نترك أنفسنا للتوتر، وأظهرنا حيوية وقدرة على الوصول إلى مرمى المنافس في وقت متأخر.



من جهته، حافظ باير ليفركوزن على سجله النظيف بفوزه الكبير على ضيفه دارمشتات الصاعد حديثا 5-1، ليعزز ليفركوزن رصيده بتسع نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع بايرن، بعدما حقق فوزه الثالث من ثلاث مباريات، بينما بقي دارمشتات من دون أي نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.



وعوض شتوتغارت خسارته القاسية أمام لايبزيغ 1-5 في المرحلة الماضية وأكرم وفادة ضيفه فرايبورغ بخماسية نظيفة 5-0، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها على بوخوم في المرحلة الافتتاحية، فيما تخطى فيردير بريمن رحيل مهاجمه النجم نيكلاس فولكروغ وحقق فوزا قاسيا على ضيفه ماينز 4-0، وقلب هوفنهايم تخلفه أمام فولفسبورغ وتغلب عليه 3-1. وفي بافاريا، تقدم أوغسبورغ مرتين على بوخوم لكنه سقط في فخ التعادل 2-2.