ألحق لاتسيو وصيف الموسم المنصرم خسارة مفاجئة بنابولي حامل اللقب عندما تغلب عليه 2-1 أمل الأول على ملعب الأخير «ستاديو دييغو ارماندو مارادونا» في المرحلة الثالثة للدوري الإيطالي لكرة القدم.



وهذه الهزيمة الأولى للنادي الجنوبي بعد انتصارين متتاليين تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا، فيما وضع فريق العاصمة حدا لانطلاقته الهزيلة التي شهدت خسارتين افتتاحيتين له أمام جنوى 0-1 وليتشي 1-2 وحقق انتصاره الأول.



وصبت هذه الخسارة في مصلحة ميلان الذي انفرد بصدارة الترتيب بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، أما نابولي فتراجع إلى المركز الرابع مؤقتا بانتظار نتائج المباريات المتبقية، وارتقى لاتسيو إلى المركز الثاني عشر.



من جانبه، قال مدرب نابولي رودى غارسيا، بعد الخسارة: «لقد ضللنا الطريق، وأعترف بذلك، لقد كنا نستحق التقدم في الشوط الأول لأننا لعبنا بشكل جيد في البداية لكننا لم نسجل الهدف كترجمة فعلية للأداء المميز الذي قدمناه». وأكد المدرب الفرنسي أن لاتسيو استحق الفوز، مضيفا: سأتحدث مع اللاعبين عن ثقافة حينما لا يمكنك الفوز ليس من الضروري أن تخسر.



إلى ذلك، عوض أتالانتا خسارته في المرحلة السابقة أمام فروزينوني 1-2، وتغلب على ضيفه مونزا 3-0 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.



وسجل أهداف أتالانتا الذي حل خامسا الموسم المنصرم كل من البرازيلي إيدرسون (35) وجانلوكا سكاماكا (42 و62).



ومني مونزا بخسارته الثانية من ثلاث مباريات ليكتفي برصيد 3 نقاط في المركز 14.



وفشل أودينيزي في تحقيق فوزه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم عقب تعادله على أرضه أمام فروزينوني 0-0 السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة.



وهذا التعادل الثاني لاودينيزي مقابل خسارة واحدة في ثلاث مباريات، رافعا رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر، بينما كسب فروزينوني نقطته الرابعة في المركز التاسع.



وفي مباراة ثانية، حقق بولونيا فوزا ثمينا على حساب ضيفه كالياري 2-1.



ورفع بولونيا رصيده إلى اربع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.