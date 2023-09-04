استعاد موناكو توازنه والصدارة بفوزه الكبير على ضيفه لنس 3-0 أمس الأول في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما واصل رين نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الثالث تواليا وكان أمام مضيفه بريست 0-0.



في المباراة الاولى، عاد موناكو الى سكة الانتصارات وحقق فوزه الثالث هذا الموسم بعد سقوطه في فخ التعادل أمام نانت 3-3 في المرحلة الثالثة. ورفع موناكو رصيده الى 10 نقاط واستعاد الصدارة بفارق نقطتين أمام مرسيليا. في المقابل، مني لنس بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير.



وفي الثانية، سقط رين في فخ التعادل الثالث تواليا بعد تعادله مع بريست ١-١. ورفع بريست رصيده الى سبع نقاط في المركز الثالث مقابل ستة لرين الرابع.