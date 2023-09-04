أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها ستنظم يومي 3 و4 أكتوبر المقبل ندوة كويت-آيمك «imec» الثالثة بعنوان «التحول الرقمي والتحول في مجال الطاقة..خطوات متزامنة للنهوض بمجتمعاتنا» بالشراكة مع إنرجي فيل «EnergyVille» وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.



وقالت المؤسسة إن الندوة ستركز على موضوع التحول الرقمي بالإضافة إلى استكشاف التحولات الجذرية التي تحدث في مجتمعاتنا بسبب التقدم المتزامن في مجالي التقنيات الرقمية والتحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة. وكانت المؤسسة قد مولت ثلاث مراحل من برنامج البحوث المتقدمة للخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري الذي يعد برنامجا تعاونيا بين جامعة الكويت ومعهد آيمك imec بالشراكة مع إنرجي فيل. يذكر أن المؤسسة نظمت ندوة كويت- آيمك الأولى في 12 أكتوبر 2016 بعنوان «استطلاع التكنولوجيا لمستقبل مستدام» حيث ناقشت تطبيقات تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة في عدد من المجالات الحيوية وأنشطة البحث والتطوير المستقبلية التي تحقق مفهوم الاستدامة ومجال الاستثمار فيها، كما نظمت الندوة الثانية يومي 17 و18 إبريل 2018 بعنوان «الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. توليفة أساسية لنظم طاقة مستدامة» بمشاركة خبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وباحثين عالميين. والجدير بالذكر أن مركز الإلكترونيات الدقيقة «آيمك» مركز بحث وتطوير دولي نشط في مجال الإلكترونيات النانوية والتقنيات الرقمية ويقع مقره الرئيسي في مدينة لوفين البلجيكية وله تعاون مع أكبر شبكات البحث في العالم من خلال مراكز أبحاث في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.



كما يعتبر «إنرجي فيل» مركزا للابتكار وللبحث والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة الذكية لتطوير التكنولوجيا والمعرفة لدعم القطاعين العام والخاص للمساهمة في التحول إلى بيئة حضرية مستدامة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة وخالية من الكربون.



ودعت المؤسسة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن الندوة أو التسجيل فيها إلى تصفح الرابط الالكتروني الخاص بالندوة www.kfas.org/imec2023 على الموقع الالكتروني للمؤسسة وحساباتها على مواقع التواصل.